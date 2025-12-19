La Rai blocca il podcast sulla fondatrice delle Brigate Rosse | è polemica

La decisione della Rai di bloccare il podcast dedicato alla figura della fondatrice delle Brigate Rosse ha scatenato polemiche e discussioni. Il giornalista Paolo Morando, autore del progetto, si è trovato al centro di un acceso dibattito pubblico, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e i limiti dell’autonomia dell’emittente pubblica. Un episodio che mette in luce le tensioni tra storia, memoria e sensibilità pubblica.

Paolo Morando, giornalista, ha lavorato al podcast sulle Brigate Rosse che improvvisamente pare sia stato bloccato dalla Rai. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

RaiPlay Sound blocca il podcast sulla brigatista Mara Cagol che aveva già ottenuto il via libera.

rai blocca podcast fondatriceRaiPlay Sound blocca il podcast sulla brigatista Mara Cagol che aveva già ottenuto il via libera - Raiplay Sound, la piattaforma digitale audio della Rai, blocca un podcast sulla vita della fondatrice delle Brigate rosse Mara Cagol. msn.com

