La Rai blocca il podcast sulla fondatrice delle Brigate Rosse | è polemica
La decisione della Rai di bloccare il podcast dedicato alla figura della fondatrice delle Brigate Rosse ha scatenato polemiche e discussioni. Il giornalista Paolo Morando, autore del progetto, si è trovato al centro di un acceso dibattito pubblico, sollevando interrogativi sulla libertà di espressione e i limiti dell’autonomia dell’emittente pubblica. Un episodio che mette in luce le tensioni tra storia, memoria e sensibilità pubblica.
