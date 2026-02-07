Ghali torna a far parlare di sé, questa volta per le sue parole dopo l’ultimo concerto. Il rapper si sfoga sui social, dicendo di non aver percepito niente di quello che si aspetterebbe da un evento simile, come pace, armonia o umanità. “Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera”, dice, riferendosi all’atmosfera dell’esibizione, anche se ammette di averne percepito i messaggi attraverso i commenti dei fan. La polemica si infiamma ancora una volta.

Ci risiamo. Ecco che Ghali torna a lamentarsi. "Pace? Armonia? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo ieri sera, ma l'ho sentito attraverso i vostri messaggi. Le persone sono ciò che conta davvero e, in un momento di così tanto odio, vi prego di non giocare il loro gioco e di rispondere sempre come vorremmo che il mondo fosse. 'Ci sono cose da non fare mai'". Queste le parole del cantante, apparse sui social dopo l'apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina. L'artista ieri a San Siro ha recitato Promemoria, la poesia di Gianni Rodari. Già prima dell'inaugurazione dei Giochi Olimpici il rapper aveva fatto parlare di sè. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Ghali, altra polemica dopo l'esibizione: "Pace? Umanità? Non ho sentito niente di tutto questo"

Approfondimenti su Ghali Pace

Durante la cerimonia di apertura dei Giochi di Milano e Cortina, Ghali non si è nascosto.

Ieri sera, lo stadio San Siro ha visto un’esibizione che ha scatenato molte polemiche.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ghali Pace

Argomenti discussi: Ghali, è ancora polemica. La Rai nel mirino del popolo social; Ghali, l’invito alla pace, le polemiche sulla censura della Rai: a chi fa paura l’artista che ripudia la guerra?; Ghali contro la cerimonia delle Olimpiadi: Non posso cantare l'Inno d'Italia né esprimere un mio pensiero; Chi è Ghali, il cantastorie della favola del ghetto (oggi in polemica con le Olimpiadi di Milano Cortina).

Olimpiadi 2026, le parole di Ghali dopo l'esibizione: Non giocate il loro giocoDopo l'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, Ghali critica la cerimonia e invita a rispondere all'odio con umanità e responsabilità. serial.everyeye.it

Ghali censurato alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi? Polemiche contro la RaiDurante l’inaugurazione delle Olimpiadi, nessun primo piano e nessuna citazione per il rapper Ghali e sui social scoppia la polemica sulla gestione della sua esibizione ... vanityfair.it

Dopo l’accusa “non li abbiamo accolti abbastanza”, la sinistra ne inventa un’altra: “Non lo abbiamo inquadrato abbastanza”. Ma andate a …. #Ghali #OlimpiadiInvernali2026 x.com

Ghali sul palco della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina innesca un’altra polemica sull’evento sportivo dell’anno. La paura che il rapper esprima le sue idee, replicando lo “scandalo” che creò al Festival di Sanremo del 2024 quando parl facebook