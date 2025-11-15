Napoli Basket – Germani Brescia Magro | Per me sarà una partita speciale

Il Gruppo "Guerri" è il nuovo Title Sponsor della società azzurra. I dettagli dell'accordo sottoscritto tra il Napoli Basket e l'azienda campana specializzata nell'efficientamento energetico e nella valorizzazione immobiliare, sarà illustrato nei prossimi giorni in una conferenza stampa. Torna a giocare in casa il Napoli Basket – come riporta il sito ufficiale della Società partenopea – che affronta domani nell'ottava giornata del campionato di Serie A la capolista Germani Brescia. L'incontro si disputerà alle ore 19:00 all'Alcott Arena. Match Sponsor della partita sarà Unitiva, già Main Sponsor del club.

