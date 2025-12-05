Lazio-Bologna | le probabili formazioni e dove vedere la partita

Domenica 7 dicembre alle ore 18:00 all’Olimpico la Lazio ospiterà il Bologna per la 14esima giornata di Serie A. I biancocelesti sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia contro il Milan che ha garantito ai ragazzi di Sarri l’accesso ai quarti di finale del torneo. Lazio-Bologna, le ultime dai. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Rivincita immediata per la Lazio dopo la sconfitta in campionato: Zaccagni e compagni eliminano il Milan di Allegri dalla Coppa Italia, ai quarti sfideranno il Bologna campione in carica - facebook.com Vai su Facebook

? #Sarri: "Allenare questa #Lazio mi dà gusto. Contro il #Bologna..." Vai su X

Probabili formazioni Lazio-Bologna: dubbi in attacco per Sarri e Italiano - Il Bologna sta vivendo invece un momento da sogno e, al netto della recente sconfitta con la Cremonese, ha tenuto un ritmo quasi perfetto. Si legge su tag24.it

Serie A, le probabili formazioni di Lazio-Bologna: Immobile torna all’Olimpico - Bologna, match valido per la 14a giornata del campionato di Serie A, è in programma per domenica 7 dicembre con calcio d’inizio fissato alle 18:00. Secondo msn.com

Probabili formazioni Lazio-Bologna: Tavares e Castellanos dal 1', c’è Ferguson - Probabili formazioni Lazio Bologna – Dopo le sfide in Coppa Italia rispettivamente contro Milan e Parma, Lazio e Bologna si ritroveranno avversarie in campionato in occasione della 14^ giornata di Ser ... Scrive fantamaster.it

Lazio-Bologna: dove vederla, canale tv, diretta streaming e formazioni - Bologna sarà visibile in tv sia su DAZN sia su Sky: i canali saranno Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213), Sky Sport (251). msn.com scrive

Probabili formazioni Lazio-Milan Coppa Italia: le indicazioni verso la 14^ giornata - Nella giornata di giovedì 4 dicembre, andrà in scena allo stadio Olimpico di Roma la sfida ... Lo riporta fantamaster.it

Lazio-Milan, Bologna, Roma e Flamengo: le ultimissime - Le possibili scelte degli allenatori per il match di stasera. Segnala corrieredellosport.it