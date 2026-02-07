Alex Meret si presenta in conferenza stampa poco prima dell’inizio di Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di Serie A. Il portiere del Napoli sottolinea l’importanza di Rrahmani in difesa e spiega come vede l’alternanza tra lui e Milinkovic-Savic. Meret mette in chiaro che la squadra si prepara a una partita difficile, ma con la determinazione di portare a casa i tre punti.

Alex Meret ha parlato a pochi minuti dall’inizio di Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di campionato. Gli azzurri sono chiamati a una prova importante per dare continuità e ritrovare il successo in trasferta. Meret sul dualismo con Milinkovic e la situazione infortunati. Il portiere azzurro si è subito concentrato sulla gara odierna, con un richiamo alla vittoria sulla Fiorentina della scorsa settimana: “Si riparte dalla gara con la Fiorentina, con quell’atteggiamento e con la voglia di riscattarci in trasferta. Quello di oggi sarà un campo ostico e vogliono punti salvezza. Noi vogliamo fare una grande partita”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Genoa-Napoli, parla Meret: “Rrahmani fondamentale. Alternanza con Milinkovic? Vi dico la mia”

Approfondimenti su Genoa Napoli

Il tecnico del Napoli, Del Genio, torna a parlare del ruolo del portiere.

Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, analizza il match di oggi tra le due squadre, sottolineando la qualità delle due formazioni e il ruolo dei partenopei come favoriti per lo scudetto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Probabili formazioni Genoa-Napoli, giocano Baldanzi e Giovane? Le ultime e la scelta su Meret-Milinkovic; Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A; Genoa-Napoli: probabili formazioni e statistiche; Genoa - Napoli, torna Rrahmani.

Genoa-Napoli, Fiorentina-Torino, Lazio e Juve: le ultimissimeLe possibili scelte dei tecnici per le gare di oggi. Lazio, Sarri parla in conferenza. Juve, raggiunto l'accordo per il rinnovo di Yildiz ... corrieredellosport.it

LIVE - Genoa-Napoli: formazioni ufficiali. Rrahmani torna titolareSerie A, Genoa-Napoli, 24° giornata: diretta live, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato, su AreaNapoli.it. areanapoli.it

Il gemellaggio tra Napoli e Genoa è stato tra i più lunghi e belli d'Italia Rivorreste questo gemellaggio facebook

Mimmo Criscito racconta la possibilità di trasferirsi al Napoli in passato e il murales al fianco di Maradona Alle 18:00 c'è Genoa-Napoli ma, nel frattempo, guarda Legends Road con Criscito su #DAZN x.com