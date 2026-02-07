Del Genio | Meglio l’alternanza tra Meret e Milinkovic

Il tecnico del Napoli, Del Genio, torna a parlare del ruolo del portiere. Sostiene che alternare tra Meret e Milinkovic sia la soluzione migliore. La discussione tra i tifosi e la società si riaccende, e l’allenatore non ha dubbi: entrambi i portieri meritano spazio tra i pali. La scelta sulla formazione resta ancora aperta, ma il dibattito continua a tenere banco in città.

Il tema del portiere continua ad animare il dibattito in casa Napoli. A intervenire è stato Paolo Del Genio, che nel corso della sua trasmissione su Radio Kiss Kiss Napoli ha analizzato la gestione dell’alternanza tra i pali, soffermandosi sulle scelte di Antonio Conte e sull’andamento dei due estremi difensori azzurri. Secondo il giornalista, la rotazione iniziale tra Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic aveva dato risposte incoraggianti, con entrambi capaci di garantire affidabilità. Le difficoltà sarebbero emerse nel momento in cui uno dei due è venuto meno, alterando un equilibrio che fino a quel momento aveva funzionato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

Vanja Milinkovic-Savic potrebbe non essere disponibile per la partita tra Juventus e Napoli a causa di un risentimento muscolare.

In vista della sfida tra Juventus e Napoli, si fa strada un’incertezza tra i pali azzurri.

