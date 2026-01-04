Giordano | Lazio Napoli match piacevole ma i partenopei sono i grandi favoriti Scudetto? Vi dico la mia
Bruno Giordano, ex attaccante di Lazio e Napoli, analizza il match di oggi tra le due squadre, sottolineando la qualità delle due formazioni e il ruolo dei partenopei come favoriti per lo scudetto. In questa intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, Giordano condivide le sue impressioni sulla partita e sulla corsa al titolo, offrendo un punto di vista sincero e rispettoso, senza enfasi o sensazionalismi.
