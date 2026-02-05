Napoli il BIG azzurro se ne va alla Juventus? La notizia è arrivata in diretta

Il calciomercato invernale è finito da pochi giorni, ma le voci su un possibile addio di un big del Napoli alla Juventus non si fermano. La questione tiene banco, con i tifosi in attesa di eventuali sviluppi. La trattativa sembra ancora aperta, e le prossime settimane potrebbero portare sorprese.

Un calciomercato invernale terminato da tre giorni, ma che continua a far parlare di sé. E non tanto per la sessione appena conclusasi, bensì di quella estiva, che potrebbe regalare grandi colpi di scena in casa Napoli. Più di tutti, stiamo parlando di Stanislav Lobotka, finito al centro di voci di mercato e possibili uscente. Lobotka va via in estate? Ecco cosa è successo. Che il 68 azzurro sia diventato ormai imprescindibile nel gioco del Napoli non lo si scopre di certo oggi. Da panchinaro di Gattuso a leader assoluto prima di Spalletti e poi di Conte, con quest’ultimo sempre a lavoro con lo slovacco per le manovre offensive del suo Napoli. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Calciomercato Napoli, da McTominay a Anguissa è corsa al rinnovo di contrattoIl mercato invernale appena chiuso vuol dire soltanto una cosa: già si pensa alla prossima finestra estiva. Sì, perché mentre il campionato e la stagione si concluderanno ... ilmattino.it

Napoli, Conte furioso: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la JuveNapoli, Conte è una furia dopo il match con la Fiorentina: lo sfogo sul mercato e la rivelazione sull’infortunio di Di Lorenzo. E tira in ballo anche la Juventus ... sport.virgilio.it

Antonio Vergara presente e futuro del Napoli Il centrocampista azzurro, che ha rinnovato il suo contratto solo ad ottobre, è già pronto a prolungare il suo accordo con il Napoli dopo l'exploit delle ultime settimane Come riportato da La Gazzetta dello Sport, i facebook

49’ Gutierrez! Raddoppio Napoli: l’esterno azzurro si accentra dalla destra e con un mancino a giro batte De Gea #NapoliFiorentina 2-0 x.com