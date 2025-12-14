Napoli non solo Politano | un altro big azzurro è finito nel mirino dei club arabi

Oltre a Politano, un altro importante calciatore del Napoli è stato inserito nel mirino dei club arabi. La Saudi Pro League sta monitorando attentamente alcuni big azzurri, puntando a rafforzare le proprie squadre con talenti di livello internazionale. La situazione apre a possibili sviluppi sul futuro di diversi giocatori del Napoli.

Dalla Saudi Pro League ci stanno provando. Tra i profili seguiti dalla Arabia Saudita c’è Matteo Politano. L’esterno offensivo del Napoli avrebbe ricevuto apprezzamenti, ma al momento non sembrano esserci spiragli concreti per un addio. Politano non avrebbe alcuna intenzione di lasciare Napoli e l’ambiente azzurro, nonostante stia trovando meno spazio nelle ultime settimane anche a causa dell’exploit di David Neres. Tuttavia, nel mirino dei club della Saudi Pro League non ci sarebbe solo Politano. In Arabia starebbero studiando un piano per assicurarsi anche Romelu Lukaku. Lukaku in Saudi Pro League? La posizione del centravanti belga. Spazionapoli.it

