Genoa-Napoli le formazioni ufficiali

Questa mattina a Marassi si gioca il match di campionato tra Genoa e Napoli. De Rossi e Conte hanno scelto le formazioni ufficiali e i tifosi sono pronti a sostenere le proprie squadre. La partita si preannuncia intensa e piena di tensione.

Tutto pronto per la gara tra il Genoa di De Rossi e il Napoli di Antonio Conte, match valevole per la 24esima giornata del campionato di serie A. GENOA (3-5-2): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Malinovskyi, Frendrup, Ellertsson, Martin; Vitinha, Colombo. All. De Rossi NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Hojlund. All. Conte

