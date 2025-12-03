Diretta gol Coppa Italia LIVE | Atalanta Genoa 4-0 Le formazioni ufficiali di Napoli Cagliari
Diretta gol Coppa Italia: segui sintesi, tabellino e cronaca live degli ottavi di finale. Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day-2 degli ottavi di finale di Coppa Italia, con tre incontri distribuiti lungo l’intera giornata odierna. Dopo il passaggio del turno della . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Coppa Italia, oggi Juventus-Udinese – Diretta (Adnkronos) - La Juventus scende in campo in Coppa Italia. La squadra bianconera ospita oggi, martedì 2 dicembre, l'Udinese - in diretta tv e streaming - all'Allianz Stadium negli ottavi di finale del torneo nazional Vai su Facebook
COPPA ITALIA I In campo Juventus-Udinese DIRETTA e FOTO Match valido per gli ottavi di finale a eliminazione diretta della competizione #ANSA Vai su X
Diretta gol Coppa Italia LIVE: Atalanta Genoa 4-0, prossima avversaria della Dea sarà la Juventus! - Alle 15 Atalanta Genoa, a seguire Napoli Cagliari alle 18 e Inter Venezia alle 21 Scende in campo nel day- Segnala calcionews24.com
Napoli-Cagliari diretta Coppa Italia: segui la sfida tra Conte e Pisacane LIVE - Tutto pronto per il debutto degli azzurri nella competizione: chi vince sfida la vincente tra Fiorentina e Como ai quarti di finale. Scrive corrieredellosport.it
Risultati Coppa Italia/ Diretta gol live score ottavi: Palladino schianta De Rossi! (oggi 3 dicembre 2025) - Risultati Coppa Italia: per gli ottavi di finale si giocano oggi Atalanta Genoa, Napoli Cagliari e Inter Venezia, sempre in gara secca. Secondo ilsussidiario.net
DIRETTA/ Atalanta Genoa (risultato finale 4-0): poker Dea, è ai quarti! (Coppa Italia 3 dicembre 2025) - 0: i gol di Djimsiti, De Roon, Pasalic e Ahanor mandano la Dea ai quarti di finale di Coppa Italia. Secondo ilsussidiario.net
Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Atalanta-Genoa, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia.12:49 - Genoa: azioni principali, statistiche e marcatori del match. Segnala sport.virgilio.it
Juventus-Udinese 2-0, risultato finale della partita di Coppa Italia: autorete di Palma poi Locatelli su rigore, gli highlights - Autorete di Palma poi Locatelli su rigore valgono il passaggio del turno ... fanpage.it scrive