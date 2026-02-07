Genoa-Napoli le formazioni ufficiali | le scelte di Antonio Conte torna dal primo minuto un titolarissimo

Alle 18 al Luigi Ferraris di Marassi si gioca Genoa contro Napoli. Antonio Conte sceglie un titolare che non scende in campo spesso, tornando a partire dall'inizio. La partita promette emozioni e sorprese in un match importante per entrambe le squadre.

Tra poco, alle ore 18, lo stadio Luigi Ferraris di Marassi sarà il teatro della sfida tra Genoa e Napoli, con le formazioni ufficiali appena diramate e alcune scelte che non passano inosservate, soprattutto in casa azzurra. Antonio Conte conferma gran parte dell’undici visto nelle ultime uscite, ma la notizia più importante riguarda il ritorno dal primo minuto di Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro rientra dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori nelle scorse settimane e riprende subito il suo posto al centro della difesa, segnale chiaro della fiducia dell’allenatore e della sua importanza nello scacchiere partenopeo.🔗 Leggi su Dailynews24.it

Questa sera alle 18, il Napoli torna in campo contro la Fiorentina.

Genoa-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie AIl Napoli vola a Marassi per sfidare il Genoa di Daniele De Rossi. Nonostante le numerose assenze, Conte recupera Rrahmani, che dovrebbe partire titolare dopo aver saltato le ultime due di campionato ... sport.sky.it

