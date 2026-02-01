Infortunio Di Lorenzo | Conte ha scelto il sostituto Addio Juanlu arriva Zappa

Antonio Conte ha già deciso chi sostituirà Di Lorenzo dopo il suo infortunio. Il giocatore si è fatto male al ginocchio durante l’allenamento e dovrà stare fuori almeno alcune settimane. Per ora, il tecnico ha scelto Zappa come nuovo titolare, lasciando Juanlu fuori dalla formazione. La squadra si prepara a cambiare modulo e a fare fronte a questa assenza forzata.

RIVOLUZIONE OBBLIGATA. L'infortunio di Giovanni Di Lorenzo (distorsione di secondo grado al ginocchio) costringe Antonio Conte a trovare soluzioni immediate. Tatticamente, il tecnico ha due strade: il rientro di Amir Rrahmani sul centro-destra o l'adattamento di Mathias Olivera come "braccetto", soluzione già vista contro la Fiorentina che sancisce la bocciatura tecnica di Beukema. Sul fronte mercato, colpo di scena nella notte: saltato l'arrivo di Juanlu Sanchez (bloccato dal presidente del Siviglia), il Napoli ha virato con decisione su Gabriele Zappa del Cagliari. C'è già un accordo di massima per il prestito del terzino, capace di giocare sia nei tre dietro che a tutta fascia.

