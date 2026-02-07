Genoa-Napoli 2-3 | il Grifone butta via un punto contro i campioni d' Italia

Il Genoa perde 3-2 contro il Napoli nel match di giornata al Ferraris. I rossoblù hanno buttato via un punto, subendo il gol del sorpasso all’ultimo secondo con un rigore di Hojlund nei minuti di recupero. La partita è stata un continuo sali e scendi, con il Genoa che ha alternato buoni e brutti momenti, mentre il Napoli ha dimostrato ancora una volta la sua forza. Alla fine, sono i campioni d’Italia a festeggiare, anche se il finale è stato più emozionante del previsto.

Genoa a due facce ma anche Napoli. Al Ferraris alla fine esultano i napoletani grazie al rigore di Hojlund nei minuti di recupero ma la gara è stata un film che ha cambiato trama diverse volte.

