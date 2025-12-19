Genoa testa all’Atalanta | buone notizie per De Rossi Il punto sull’infermeria del Grifone in vista della partita contro la Dea
Il Genoa si avvicina alla sfida contro l’Atalanta con buone notizie per De Rossi, che potrà contare sul recupero di Ostigard. Restano però fuori Cornet e Gronbaek. L’infermeria del Grifone si presenta con una situazione articolata, ma l’allenatore guarda con fiducia alla prossima partita, sperando di poter schierare la formazione migliore possibile.
Genoa, De Rossi recupera Ostigard per la sfida contro l’Atalanta. Restano ai box Cornet e Gronbaek. Il punto sull’infermeria del Grifone Il Genoa si prepara ad affrontare la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta con un bollettino medico che porta notizie contrastanti. La prima buona notizia riguarda Leo Ostigard, che dopo un periodo di assenza . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche: Atalanta Milan, Allegri può sorridere in vista della sfida contro la Dea: arrivano buone notizie dall’infermeria! Tutti gli aggiornamenti
Leggi anche: Genoa Atalanta, buone notizie per Palladino con il ritorno in campo di Sulemana! Le ultime sulla Dea in vista del match della sedicesima giornata
Rossoblù contati e con la testa già alla Juve. Sottil carica i blucerchiati: "Ragazzi, questa è 'La' partita" - In casa Genoa, Gilardino da una parte ha l’occasione per metabolizzare subito quella che lui ha definito come "la lezione di ... gazzetta.it
Genoa, ora testa al campionato: rientrano Sabelli e Malinovskyi, da valutare Gronbaek - Il Grifone infatti è stato stoppato in Coppa Italia dall'Atalanta dopo che la squadra di Daniele De Rossi, sotto di una rete con Djimsiti, è ... tuttomercatoweb.com
Genoa a testa alta, bloccato il Napoli (2-2) - Smentisce tutte le previsioni di match già in cassaforte per il Napoli, fa la sua onesta partita, non si arrende davanti a una squadra più forte sia dal punto di ... ilsecoloxix.it
Genoa, testa all'Atalanta ma l'infermeria preoccupa: De Rossi perde pezzi - TuttoAtalanta.com - facebook.com facebook
Il Genoa tiene testa all’Inter ma deve cedere 1-2 x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.