Genoa-Napoli 2-3 Hojlund decide su rigore al 94’ | finale rovente a Marassi
Succede di tutto a Marassi, dove il Napoli vince 3-2 contro il Genoa in una partita piena di emozioni. Al 94’, Hojlund segna su rigore e decide il risultato finale. La partita è stata caotica, con gol, espulsioni e un finale che ha tenuto tutti col fiato sospeso, deciso dal VAR.
"> Succede di tutto a Marassi, dove il Napoli espugna il campo del Genoa per 3-2 al termine di una partita folle, segnata da gol, espulsioni e un finale incandescente deciso dal VAR. L’avvio è subito shock per gli azzurri. Dopo appena un minuto l’arbitro Massa viene richiamato al monitor per un contatto in area: inizialmente lascia correre, poi assegna il rigore al Genoa. Dal dischetto Malinovskyi non sbaglia e porta avanti i rossoblù al 3’, sorprendendo Meret. Il Napoli reagisce con personalità e ribalta la gara in pochi minuti. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
Napoli Genoa: l' esultanza al goal di Hojlund #forzanapolisempre #sscnapoli #napoligenoa
LIVE Genoa-Napoli 2-3 Serie A 2025/2026: Gol su rigore di HøjlundSerie A 2025/2026, 24a giornata. Cronaca minuto per minuto di Genoa-Napoli: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
LIVE - Genoa-Napoli: 2-3! Hojlund su calcio di rigore. Azzurri in vantaggioSerie A, Genoa-Napoli, 24° giornata: diretta live, con formazioni ufficiali e risultato aggiornato, su AreaNapoli.it. areanapoli.it
I primi 20 secondi di Genoa-Napoli: Buongiorno stecca il pallone e manda in porta Vitinha; Meret stende l’attaccante genonano e l’arbitro viene richiamato al VAR per fischiare il rigore; Malinovskyi va sul dischetto e segna il gol dell’1-0. Benissimo. facebook
Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com
