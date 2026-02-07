Genoa-Napoli 2-3 Hojlund decide su rigore al 94’ | finale rovente a Marassi

Succede di tutto a Marassi, dove il Napoli vince 3-2 contro il Genoa in una partita piena di emozioni. Al 94’, Hojlund segna su rigore e decide il risultato finale. La partita è stata caotica, con gol, espulsioni e un finale che ha tenuto tutti col fiato sospeso, deciso dal VAR.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.