Gol di Hien al 94° l' Atalanta beffa il Genoa a Marassi
GENOVA (ITALPRESS) – L'Atalanta batte in pieno recupero il Genoa grazie al gol di Hien (0-1 il risultato finale). Tre punti per la Dea che torna a vincere in trasferta in campionato e si porta al nono posto, a -3 dalla zona europea. Ottava sconfitta per i rossoblù, ma nonostante l'uomo in meno dopo appena tre minuti i padroni di casa hanno giocato un'ottima gara, non rinunciando mai a cercare la vittoria. Nel prossimo turno l'Atalanta affronterà l'Inter mentre De Rossi ritroverà il suo passato: il Genoa, infatti, sfiderà la Roma allo Stadio Olimpico. Vista l'assenza di Lookman (convocato per la Coppa d'Africa), Palladino ha voluto dare una chance a Daniel Maldini, con De Ketelaere e Scamacca a completare l'attacco. 🔗 Leggi su Iltempo.it
