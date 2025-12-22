Hien al 94' gela Marassi | il Genoa resiste in 10 per tutta la partita l' Atalanta fa festa nel finale | Colpo Toro con il Sassuolo
Genoa-Atalanta risultato 0-1: Hien risolve al 94' con i liguri in 10 per tutta la partita - Leali espulso dopo 3' per un fallo da ultimo uomo su Maldini, ma l'Atalanta fatica a segnare. corriere.it
