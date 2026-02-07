genoa napoli 1 0 al primo minuto rigore per il genoa assegnato da massa per fallo di meret

Il Genoa segna già al primo minuto contro il Napoli. L’arbitro Massa assegna un rigore per un fallo di Meret su Vitinha, che in uscita non riesce a intervenire. La partita si mette subito in salita per gli azzurri, che devono recuperare lo svantaggio.

Parte subito in salita la sfida contro il Genoa per il Napoli. Al primo minuti Meret con un’uscita inopportuna atterra Vitinha. L’arbitro Massa viene richiamato per on-field review m a la sua decisione resta rigore. Trasformato da Malinowskyi. Massa: “Il numero 1 del Napoli ha commesso fallo in area di rigore, decisione finale, rigore e ammonizione” Stramaccioni dagli studi di Dazn commenta: “La sensazione è che Vitinha si lasci un po’ cadere” L’esperto di Dazn, Luca Marelli ha commentato: “Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret, Massa forse ha visto un’occupazione ulteriore del campo da parte del portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Finisce subito in salita la partita tra Genoa e Napoli.

