Finisce subito in salita la partita tra Genoa e Napoli. Al primo minuto, il Genoa ottiene un rigore, assegnato dall’arbitro Massa per un fallo di Meret su Vitinha. L’attaccante del Genoa si presenta dal dischetto, mentre il portiere del Napoli si trova già sotto pressione.

Parte subito in salita la sfida contro il Genoa per il Napoli. Al primo minuti Meret con un’uscita inopportuna atterra Vitinha. L’arbitro Massa viene richiamato per on-field review. ma la sua decisione resta rigore. Massa: “Il numero 1 del Napoli ha commesso fallo in area di rigore, decisione finale, rigore e ammonizione” Stramaccioni dagli studi di Dazn commenta: “La sensazione è che Vitinha si lasci un po’ cadere” L’esperto di Dazn, Luca Marelli ha commentato: “Vitinha ha trascinato molto il piede per cercare il contatto con Meret, Massa forse ha visto un’occupazione ulteriore del campo da parte del portiere. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Genoa-Napoli, subito rigore per il Genoa assegnato da Massa per fallo di Meret

Approfondimenti su Genoa Napoli

Alex Meret si presenta in conferenza stampa poco prima dell’inizio di Genoa-Napoli, uno degli anticipi della 24a giornata di Serie A.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Genoa Napoli

Argomenti discussi: Serie A, Bologna-Milan 0-3: i rossoneri tengono il ritmo della capolista Inter - Aggiornamento del 04 Febbraio delle ore 06:39; Classifica rigori Serie A 2025-2026 a favore e contro, chi ne ha avuti di più e chi ne ha subiti di più in questo campionato; Da Malinovskyj a Vergara: Genoa-Napoli passa dai mancini Serie A Enilive; Più parati o più segnati? Il bilancio dei rigori in Serie A, squadra per squadra.

Genoa-Napoli live dalle 18, le formazioni ufficiali: le scelte di Conte e De RossiAl Genoa non è riuscita una nuova remuntada contro la Lazio nell'ultimo turno, come fatto precedentemente contro il Bologna, e all'Olimpico è maturato un ko per 3-2. ilmattino.it

Genoa-Napoli: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Genoa-Napoli di Sabato 7 febbraio 2026: formazioni ufficiali e cronaca con tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net

Serie A, in campo Genoa-Napoli: azzurri a caccia di punti per rimanere in zona Champions Alle 20.45 Fiorentina-Torino, la Viola cerca punti salvezza contro i granata di Baroni. Segui la cronaca testuale su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2026/02/c facebook

Genoa-Napoli, le formazioni ufficiali #SkySport #SkySerieA x.com