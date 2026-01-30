le ultime sugli infortunati anguissa e rrahmani

In casa Napoli non si placano i problemi legati agli infortuni di Anguissa e Rrahmani. La squadra di Antonio si prepara alla prossima sfida contro la Fiorentina di Vanoli, ma resta incertezza sulle condizioni dei due giocatori chiave. La società monitora da vicino la situazione, sperando di averli a disposizione per il match.

Il Napoli di Antonio mette nel mirino il prossimo impegno contro la Fiorentina di Vanoli al Maradona, ma la situazione infortuni continua a tenere banco in casa partenopea. “Rrahmani è quasi pronto, ma visto che poi c’è “la settimana tipo” magari sarebbe meglio conservarlo per la gara con il Genoa, quando ogni remora di una ricaduta sarà cancellata. E poi c’è Anguissa: trapelano problemi alla schiena con cui, però, dovrà convivere perché non c’è nulla di particolarmente grave. Ma è la condizione atletica in ritardo. Conte dovrà vedere come reagisce ai carichi di lavoro sempre più crescenti. Insomma, se il difensore kosovaro è pronto per il Genoa (pochissime la chance con la Fiorentina), per Anguissa decisiva sarà la prossima settimana“. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

