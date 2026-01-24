Infortunio Zambo Anguissa dopo la partita con la Juventus l’incredulità di Antonio Conte

Dopo la partita contro la Juventus, l’infortunio di Zambo Anguissa ha suscitato preoccupazione tra tifosi e staff del Napoli. Il centrocampista, assente anche in questa occasione, continua a rimanere un’incognita per le prossime gare, lasciando in sospeso le speranze di rivederlo presto in campo. La sua assenza si aggiunge alle difficoltà della squadra nel consolidare il reparto mediano.

L’infortunio di Zambo Anguissa continua a tenere in apprensione il Napoli e i suoi tifosi. Il centrocampista azzurro ha infatti saltato anche la partita contro la Juventus, una gara nella quale in molti si aspettavano finalmente di rivederlo in campo dopo settimane di attesa e segnali incoraggianti. Nei giorni precedenti al big match, infatti, filtra un cauto ottimismo: Anguissa sembrava vicino al rientro, tanto da far pensare a un possibile impiego, almeno parziale, contro i bianconeri. Tuttavia, a ridosso della sfida, è arrivato lo stop definitivo. Lo staff medico ha frenato, ritenendo non ancora superati del tutto i problemi fisici accusati dal centrocampista.🔗 Leggi su Dailynews24.it

