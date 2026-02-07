Gennaio con il sorriso per il ' Galilei' | registrata una crescita del 2,1%

A Pisa, gennaio si apre con un sorriso: l’aeroporto di Pisa, il 'Galilei', registra una crescita del 2,1% rispetto all’anno scorso. Per la prima volta, supera la soglia dei 500mila passeggeri in un solo mese. Un segnale positivo che fa ben sperare per il settore turistico e l’economia locale.

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio. Sono infatti 505mila i passeggeri transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, con una crescita del +4,0% sul 2025. Nel mese.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Approfondimenti su Galilei Gennaio

Quest’anno si chiude con qualche buona notizia per le aziende pisane.

A gennaio il mercato delle auto in Italia cresce del 6,2% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Galilei Gennaio

Argomenti discussi: DiaSorin con il sorriso; Avezzano: arriva lo spettacolo Buonasera col sorriso; Partita del sorriso: consegnato l’assegno a Insieme si può…. La sfida tra politica e giornalismo per sostenere il diritto all’istruzione a Belluno e in Uganda; A cena con la SLA: quando la tavola diventa un atto di resistenza.

Il ricordo di Vialli: un sorriso e tanto talento, fatica, dolore e amore per gli altriIeri sera al Teatro Regio di Torino è andata in scena la seconda edizione di «My name is Luca. Ballata con Vialli», la serata ideata dalla Fondazione Vialli e Mauro per celebrare il campione scomparso ... corriere.it

L'Olimpic raddoppia e chiude Gennaio con il sorriso. La giornata di sabato 31 porta in dote al clan Biancoazzurro due convincenti prestazioni culminate con altrettante vittorie. Under 18 finalmente a punti nel derby interno con il Grosseto e iniezione di fiducia p facebook