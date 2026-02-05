Il 2025 si è chiuso con il sorriso | imprese pisane in crescita dello 0,6%

Quest’anno si chiude con qualche buona notizia per le aziende pisane. Nel 2025, le imprese della zona sono cresciute dello 0,6%. Un segnale positivo che fa sperare in un futuro meno difficile, anche se il settore resta in piedi tra cambiamenti e sfide.

La provincia è stata trainata dalla cantieristica e dal turismo. In costante flessione invece la pelletteria, la concia e il mobile Il 2025 si è chiuso in modo incoraggiante per il tessuto produttivo dell’area vasta. La dinamica imprenditoriale nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa mostra cenni di risveglio, pur in un contesto che rimane segnato da profonde trasformazioni strutturali. Pisa guida la crescita con un +0,6%, seguita da Lucca (+0,3%), mentre Massa-Carrara conferma una sostanziale stabilità (-0,1%). Il quadro complessivo evidenzia una resilienza diffusa, trainata dai servizi avanzati e dal consolidamento di modelli societari più strutturati.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Nel 2025, Foggia ha visto la nascita di 513 nuove imprese, un segnale di fiducia crescente nel territorio.

Durante le festività natalizie, Pisa ha registrato un’occupazione alberghiera del 90%, evidenziando un trend positivo e una crescente affluenza turistica.

