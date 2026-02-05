Il 2025 si è chiuso con il sorriso | imprese pisane in crescita dello 0,6%

Quest’anno si chiude con qualche buona notizia per le aziende pisane. Nel 2025, le imprese della zona sono cresciute dello 0,6%. Un segnale positivo che fa sperare in un futuro meno difficile, anche se il settore resta in piedi tra cambiamenti e sfide.

La provincia è stata trainata dalla cantieristica e dal turismo. In costante flessione invece la pelletteria, la concia e il mobile Il 2025 si è chiuso in modo incoraggiante per il tessuto produttivo dell’area vasta. La dinamica imprenditoriale nelle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa mostra cenni di risveglio, pur in un contesto che rimane segnato da profonde trasformazioni strutturali. Pisa guida la crescita con un +0,6%, seguita da Lucca (+0,3%), mentre Massa-Carrara conferma una sostanziale stabilità (-0,1%). Il quadro complessivo evidenzia una resilienza diffusa, trainata dai servizi avanzati e dal consolidamento di modelli societari più strutturati.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

