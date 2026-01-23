Schlein | L’Italia non può e non deve partecipare al Board of Peace di Trump

L’affermazione di Schlein evidenzia la posizione critica nei confronti del cosiddetto

BRUXELLES – “Questo Board of Peace, che è un Onu a pagamento, fatto ad uso e consumo e su misura degli interessi di Trump, a cui il governo italiano non deve e non può partecipare”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, parlando a margine del pre-vertice del Partito Socialista Europeo a Bruxelles. “Il ruolo che la storia consegna al nostro Paese è quello di difendere il diritto internazionale, le sedi multilaterali e farle funzionare meglio per costruire dialogo tra gli Stati e anche la pace”, ha concluso Schlein. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

I leader di centrosinistra contro il ‘Board of Peace’: “Meloni dica no, Italia non può partecipare a questo tentativo di smantellare l’Onu”I leader di centrosinistra invitano il governo italiano a rifiutare l’adesione al ‘Board of Peace’ proposto da Donald Trump.

Meloni deve tenere l'Italia fuori dal Board of Peace di Trump per via dell'articolo 11 della CostituzioneL'Italia potrebbe evitare di partecipare al Consiglio di Pace per Gaza, promosso dagli Stati Uniti, per rispetto dell'articolo 11 della Costituzione.

Ospite a Porta a Porta, la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein ha criticato duramente il piano Ue per Gaza, definendolo “una Onu a pagamento” pensata per gli interessi di Trump, invitando l’Italia a difendere le istituzioni multilaterali. La leader Pd ha - facebook.com facebook

