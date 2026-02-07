Gaza cibo e acqua potabile scarseggiano | la situazione nel campo di Al Mawasi

La crisi nel campo di Al Mawasi si fa sentire forte. I palestinesi si riuniscono con bottiglie e taniche, cercando di assicurarsi almeno un po’ d’acqua. La scarsità di cibo e acqua potabile rende la vita difficile per chi vive lì, e oggi la situazione resta critica.

La situazione rimane critica nella Striscia di Gaza dove cibo e acqua potabile scarseggiano. Un gruppo di palestinesi si è riunito con bottiglie di plastica e taniche nel campo di Al Mawasi, vicino Khan Younis, per cercare di prendere un po’ di acqua. “Ci vogliono dalle tre alle quattro ore per riempire due o tre galloni, ovvero 100 litri. Speriamo che le organizzazioni benefiche o le aziende forniscano camion cisterna vicino alle nostre tende. Dobbiamo camminare per uno o due chilometri per riempire le taniche”, ha detto Mohammad Abu Rabie, sfollato da Rafah. “Mi sveglio alle cinque del mattino e mi metto in fila. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, cibo e acqua potabile scarseggiano: la situazione nel campo di Al Mawasi Approfondimenti su Gaza Al Mawasi Gaza senza acqua potabile e medicine. Il racconto di padre Romanelli Bombe su Gaza. Al Jazeera: "Bimbo palestinese di 3 anni ucciso dall'Idf ad al-Mawasi" Questa mattina a Gaza, un bambino di soli tre anni è stato ucciso durante un blitz delle truppe israeliane ad al-Mawasi, vicino a Khan Younis. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Non c’è fiaccola della pace per i bambini di Gaza, e non c’è ne’ cibo ne’ fuoco per i bambini di Gaza. facebook Cibo e aiuti fuori dalla Striscia, i coloni dentro: «Gaza ebraica» Incursione degli attivisti di Nachala, mentre il piano Trump arranca: finanziatori scettici @Aeliana_Riva x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.