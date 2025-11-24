Gaza senza acqua potabile e medicine Il racconto di padre Romanelli

A Gaza si cerca faticosamente di uscire dall’ incubo vissuto in questi anni, ma mancano ancora elettricità, acqua potabile, medicinali. Il parroco latino di Gaza city ha raccontato alla corrispondente del Tg2000, Alessandra Buzzetti, la quotidianità in quest’ ultimo periodo. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

