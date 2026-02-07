Garlasco il punto della settimana | gli ultimi sviluppi

A Garlasco il caso di Chiara Poggi torna a far parlare di sé. Dopo anni di processi e sentenze, la vicenda resta al centro delle discussioni, ma tra la gente si sente sempre più spesso un senso di distanza dalla verità ufficiale. La percezione collettiva si allontana sempre di più dalla conclusione giudiziaria, alimentando dubbi e interrogativi che non trovano ancora una risposta chiara.

Il caso di Chiara Poggi continua a vivere in una frattura ormai strutturale: quella tra la verità giudiziaria formalmente accertata e la percezione collettiva che, a distanza di anni, appare sempre meno allineata a quella conclusione. La condanna definitiva di Alberto Stasi rappresenta un punto fermo sul piano del diritto, ma non ha prodotto quell’effetto di sedimentazione che normalmente accompagna la fine di un processo così lungo e complesso. Al contrario, il tempo ha finito per amplificare i dubbi, non tanto sul piano strettamente processuale quanto su quello narrativo e simbolico. Il racconto pubblico dell’omicidio di Garlasco si è progressivamente stratificato, alimentato da riletture, omissioni percepite, interrogativi rimasti senza risposta e da una continua oscillazione tra fatti accertati e suggestioni. 🔗 Leggi su Panorama.it

