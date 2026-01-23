Garlasco a che punto è la nuova inchiesta | Sempio e gli sviluppi del caso

A un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco, si aggiornano gli sviluppi principali del caso. La vicenda, riemersa dopo quasi due decenni, resta al centro dell’attenzione giudiziaria e pubblica, con nuovi approfondimenti e analisi che contribuiscono a chiarire gli ultimi elementi delle indagini. Questo aggiornamento offre un quadro chiaro e obiettivo sulla situazione attuale e gli sviluppi recenti.

È passato un anno dalla riapertura dell’indagine sull’omicidio di Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, un caso che continua a interrogare la giustizia italiana a distanza di quasi due decenni. Dal gennaio dello scorso anno Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, è tornato ufficialmente indagato dalla Procura di Pavia per omicidio in concorso, un’accusa che ha sempre respinto. Oggi l’inchiesta sembra avvicinarsi a un momento decisivo, dopo una lunga fase di approfondimenti tecnici e valutazioni complesse. La nuova fase dell’indagine ha preso slancio dopo il deposito della consulenza della patologa forense Cristina Cattaneo, chiamata a riesaminare alcuni aspetti legati alle cause della morte e alla dinamica dell’aggressione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Dimmi La Verità | Fabio Amendolara: «Gli ultimi sviluppi del caso Garlasco»Nell'episodio di #DimmiLaVerità dell’11 dicembre 2025, Fabio Amendolara analizza gli ultimi sviluppi del caso Garlasco, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulla vicenda che ha suscitato grande attenzione.

