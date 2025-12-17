Alfonso Signorini risponde a Fabrizio Corona e minaccia azioni legali

Le tensioni tra Alfonso Signorini e Fabrizio Corona si intensificano. Dopo le recenti dichiarazioni dell'ex paparazzo, il conduttore ha deciso di intervenire, annunciando azioni legali e coinvolgendo i suoi avvocati. La situazione si fa sempre più delicata, alimentando il dibattito e la curiosità del pubblico.

© Movieplayer.it - Alfonso Signorini risponde a Fabrizio Corona e minaccia azioni legali Le dichiarazioni di Fabrizio Corona continuano a far discutere. Alfonso Signorini, finora rimasto in silenzio, conferma di aver già coinvolto i suoi avvocati. Da lunedì sera ci si aspettava una risposta da parte di Alfonso Signorini alle gravi accuse lanciate da Fabrizio Corona. Nel corso di una puntata del suo format Falsissimo, Corona ha sostenuto che la selezione dei concorrenti del Grande Fratello sarebbe avvenuta, in alcuni casi, in modo poco professionale. Cosa ha detto Fabrizio Corona su Signorini Secondo quanto affermato l'ex re dei paparazzi, il modo più rapido per entrare nel cast del reality sarebbe stato andare a letto con il conduttore.

