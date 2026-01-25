Gabriel Garko si è sposato nel 2024 | il matrimonio segreto con Giorgio
Gabriel Garko ha rivelato, ospite a Verissimo, di essersi sposato “in segreto”, nel 2024, con lo storico compagno Giorgio, un uomo esterno al mondo dello spettacolo e con il quale conduce una vita privata “molto riservata”; l’annuncio, tra lo stupore entusiastico di Silvia Toffanin – “Ti sei sposato, Gabriel!?” – e il clamore del pubblico, è arrivato nel corso di un’intervista promozionale per la nuova fiction di cui Garko è protagonista con Anna Safroncik, Colpa dei sensi. All’interno di un discorso riguardante le relazioni sentimentali (‘ l’essere umano non è fatto per restare single ‘, afferma l’attore) d’improvviso l’attenzione cala sull’ormai longevo rapporto tra l’attore e Giorgio, il suo compagno. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it
