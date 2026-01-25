Gabriel Garko si è sposato nel 2024 | il matrimonio segreto con Giorgio

Nel 2024, Gabriel Garko ha annunciato di aver contratto matrimonio con Giorgio, suo compagno di lunga data, in modo riservato. La notizia, sorpreso anche da Silvia Toffanin durante un’intervista a Verissimo, ha attirato l’attenzione dei media. L’attore, noto per la sua carriera nel cinema e in televisione, ha condiviso questa scelta privata nel contesto della promozione della fiction

Gabriel Garko ha rivelato, ospite a Verissimo, di essersi sposato "in segreto", nel 2024, con lo storico compagno Giorgio, un uomo esterno al mondo dello spettacolo e con il quale conduce una vita privata "molto riservata"; l'annuncio, tra lo stupore entusiastico di Silvia Toffanin – "Ti sei sposato, Gabriel!?" – e il clamore del pubblico, è arrivato nel corso di un'intervista promozionale per la nuova fiction di cui Garko è protagonista con Anna Safroncik, Colpa dei sensi. All'interno di un discorso riguardante le relazioni sentimentali (' l'essere umano non è fatto per restare single ', afferma l'attore) d'improvviso l'attenzione cala sull'ormai longevo rapporto tra l'attore e Giorgio, il suo compagno.

Gabriel Garko svela a Verissimo il matrimonio segreto: "Mi sono sposato due anni fa con Giorgio"Durante l'intervista a Verissimo, Gabriel Garko ha condiviso un importante momento della sua vita privata, rivelando di essere convolato a nozze con Giorgio due anni fa.

“Ho sposato Giorgio due anni fa. Eravamo solo quattro in Comune e non l’ho nemmeno detto alla mia famiglia”: lo rivela Gabriel Garko a “Verissimo”Gabriel Garko e Anna Safroncik sono ospiti di “Verissimo” il 25 gennaio, presentando la nuova fiction “Colpa dei sensi”, in onda su Canale 5 e streaming su Mediaset Infinity dal 30 gennaio.

Gabriel Garko si è unito civilmente con il fidanzato, i due stanno insieme da 4 anni: Non l'ho comunicato a nessuno, tengo molto alla mia privacy

Gabriel Garko, il matrimonio segreto: Ho sposato Giorgio due anni fa, non lo sapevano nemmeno le nostre famiglie

