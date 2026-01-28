Vannacci sembra pronto a lasciare la Lega. Il generale ha registrato un nuovo simbolo, chiamato “Futuro Nazionale”. Lui spiega che non si tratta di creare un nuovo partito, ma solo di un simbolo. Intanto, il nome richiama quello della prima Repubblica e la destra sociale. Non ci sono ancora certezze, ma l’ipotesi di un addio si fa sempre più concreta.

Il simbolo strizza l’occhio a quello primo repubblicano della destra sociale. Il generale allontana illazioni su nascita di una nuova forza politica: ‘È solo un simbolo’. Tensioni nella Lega pronte a deflagrare Sfondo blu, scritta bianca “Futuro Nazionale” e gialla “Roberto Vannacci”, in font vagamente littorio, con a corredo un’ala (alcuni direbbero una fiamma) tricolore: ecco il simbolo registrato da Roberto Vannacci presso l’Ufficio brevetti europei, come si legge sul sito dello European union intellectual property network. La richiesta è stata formalmente presentata il 24 gennaio e la domanda risulta in fase di esame. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Vannacci prepara l’addio alla Lega (forse): il generale registra il simbolo “Futuro Nazionale”

Approfondimenti su Vannacci Lega

Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’.

Il simbolo registrato da Roberto Vannacci raffigura un’ala tricolore e un cerchio blu con le scritte

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Vannacci Lega

Argomenti discussi: Lega, Vannacci verso l’addio. I sondaggisti: Vale il 2%. Ma Salvini prova a mediare; Deputati e consiglieri, Vannacci all’assalto della Lega toscana: ecco chi sarà nel suo nuovo partito; Vannacci tira dritto e si prepara a dire addio alla Lega; Vannacci pronto a fondare il suo partito, parola d'ordine remigrazione. Salvini: Fuori dalla Lega c'è il deserto.

Vannacci verso un nuovo partito: ha registrato il marchio «Futuro nazionale». L'addio alla Lega sembra a un passo, ma lui: «Solo un simbolo»Il generale Vannacci ha registrato il marchio e il dominio. La scissione dalla Lega e la creazione di una «Afd italiana» sembrano ormai prossime, anche se il Carroccio smentisce tensioni ... corriere.it

Vannacci, ecco il simbolo di Futuro nazionale: così prepara il nuovo partitoROMA - Un cerchio a sfondo blu, con la scritta bianca Futuro nazionale, e sotto quella gialla Vannacci, tutto in stampatello maiuscolo, in un font stile littorio, con ... ilgazzettino.it

Vannacci registra il marchio “Futuro Nazionale”: un simbolo che fa discutere L’europarlamentare Vannacci, noto per le sue posizioni politiche forti, ha registrato il marchio “Futuro Nazionale” presso l’European Union Intellectual Property Network, dando il via a - facebook.com facebook

Vannacci verso un nuovo partito, il generale deposita simbolo e nome: Futuro nazionale x.com