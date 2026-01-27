Lega Vannacci registra il marchio ‘Futuro Nazionale’ | Nuovo partito? Solo un simbolo

Roberto Vannacci ha registrato il marchio ‘Futuro Nazionale’. L’eurodeputato e vicesegretario della Lega spiega che non si tratta di un nuovo partito, ma solo di un simbolo, come quelli del Mondo al Contrario o di Generazione Decima. Per ora, niente ufficiale, solo un segno che potrebbe rappresentare qualcosa in futuro.

Roberto Vannacci vara ‘ Futuro Nazionale ‘. “È un simbolo, come quello del Mondo al Contrario o di Generazione Decima”, si schermisce l’eurodeputato e vicesegretario della Lega. Alla domanda se si tratti di un nuovo partito, si limita a rispondere: “Un simbolo”. Depositato all’Ufficio brevetti europei il 24 gennaio scorso, si tratta di un cerchio su sfondo blu che contiene in alto la scritta ‘Futuro Nazionale’ in bianco, una fiamma tricolore rappresentata come se fosse un’ala e la parola ‘ Vannacci ‘ scritta in giallo in basso. La domanda per il marchio ‘Futuro Nazionale’, secondo quanto riporta il sito dello European Union Intellectual Property Network, “è in fase di esame”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Vannacci ha depositato il marchio del partito Futuro Nazionale, segnando una nuova fase politica dopo l’addio alla Lega.

Il simbolo registrato da Roberto Vannacci raffigura un’ala tricolore e un cerchio blu con le scritte

