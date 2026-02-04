Futuro Nazionale Pozzolo segue Vannacci | Dialogheremo anche con la sinistra

Pozzolo annuncia che il suo movimento seguirà le orme di Vannacci, ma con un approccio aperto anche alla sinistra. “Dialogheremo”, dice, “perché i principi di fondo sono chiari, ma vogliamo agire concretamente”. Il nuovo movimento si propone di portare avanti le proprie idee senza chiudersi in steccati, anche se le parole di Vannacci sembrano richiamare un impegno deciso, come suggerisce Ezra Pound, “passare dalle parole alle azioni”.

“I principi a cui si ispira il nuovo movimento di Vannacci? Come diceva Ezra Pound bisogna passare dalle parole alle azioni “. Sono le parole del deputato ex Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, il primo a scegliere di seguire Roberto Vannacci nel nuovo partito ‘ Futuro Nazionale ‘ dopo la rottura con la Lega. “Se si racconta qualcosa e si prendono voti poi quelle cose bisogna farle – ha spiegato intercettato dai cronisti fuori da Montecitorio – Non è che poi in nome dell’Europa o della stabilità ci dimentichiamo di quello che abbiamo detto in campagna elettorale”. “Con quali forze di destra dialogheremo? Si dialoga anche con le forze di sinistra”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Pozzolo si schiera con il nuovo movimento di Vannacci.

Vannacci rompe gli schemi e annuncia che il suo movimento dialogherà anche con la sinistra.

DIEGO FUSARO: Futuro Nazionale: il generale Vannacci deposita il simbolo del suo movimento

