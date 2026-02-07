Governo | Istituto Piepoli fiducia in Meloni sale al 45 per cento

Gli italiani mostrano di avere ancora fiducia nel governo di Giorgia Meloni. Secondo un sondaggio dell’Istituto Piepoli, il 45 per cento delle persone intervistate dice di credere nella leader di Fratelli d’Italia. È un aumento dell’1 per cento rispetto a qualche settimana fa. La fiducia in Meloni sembra stabile, anche se non tutti sono convinti. La politica italiana resta in primo piano e i sondaggi continuano a riflettere i cambiamenti dell’opinione pubblica.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Il 45 per cento degli italiani ha fiducia nel presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, con un aumento dell'1 per cento. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.

