Questa mattina si sono diffuse le prime proiezioni ufficiali delle elezioni. Fratelli d’Italia si conferma il partito più votato, con il 31,5%. Il Partito Democratico si piazza al secondo posto con il 21,5%. In calo, invece, Futuro Nazionale si ferma al 2%. La situazione sembra stabile, ma ancora tutto è da confermare con i risultati definitivi.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Fratelli d'Italia si conferma il primo partito con un consenso al 31,5%, seguito dal Pd al 21,5%. Lo rileva un sondaggio dell'Istituto Piepoli. Terzo partito il Movimento 5 stelle al 12%, quindi Forza Italia al 9%, la Lega al 7% (in calo dell'1 per cento), Avs al 6%. Italia viva e Azione appaiati al 3 per cento, Noi Moderati, Più Europa e Partito liberaldemocratico all'1,5. Prima di loro Futuro nazionale, il nuovo partito di Roberto Vannacci, che si attesta al 2 per cento. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Elezioni: Istituto Piepoli, Fdi al 31,5%, Pd al 21,5%, Futuro nazionale al 2%

