Ladro ruba tutti gli ori in una casa L’uomo lo riconosce dentro un bar
Una rapina clamorosa. Il nordafricano di 28 anni era entrato nell’appartamento di Chianciano per rubare. Fuori ad attenderlo un complice. Cercava gioielli, li aveva trovati. SEnza però fare i conti con il proprietario di casa che si era ribellato alla ’visita’ dei ladri, inseguendoli e poi riconoscendo addirittura uno degli autori in un bar della cittadina termale. Un colpo che aveva creato allarme sociale, era l’agosto 2023, nella zona di via dei Colli. E che è stato ricostruito ieri pomeriggio in aula anche dalla coppia che si era svegliata trovando, appunto, il malvivente dentro la camera da letto. 🔗 Leggi su Lanazione.it
