Natale a teatro tra risate e magia al Teatro Nuovo di Pisa

Il Teatro Nuovo di Pisa propone un doppio appuntamento imperdibile per il pubblico pisano e dei territori limitrofi durante le festività natalizie. Sabato 27 dicembre, alle 21:00, GRAMSCIC, commedia contemporanea irriverente e spassosa interpretata dai tre volti noti della serie tv “I delitti del. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Leggi anche: Magia, circo-teatro e giochi per tutti: il Natale al teatro Bissuola

Leggi anche: La magia di Cenerentola al Teatro Nuovo con il Balletto nazionale del Teatro dell’Opera della Romania

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Natale a teatro tra risate e magia; Shany Martin in “Aspettando Natale”: risate e magia al Nuovo Teatro AMG di Marino; Martedì 23 dicembre – spettacoli per bambini a falconara marittima; Magia, circo-teatro e giochi per il Natale al Teatro del Parco.

Teatro per bambini - Il Natale dei cuccioli con il capi e l'assistente - I Cuccioli sono pronti a vivere un’avventura straordinaria che scalderà i cuori di grandi e piccini. padovaoggi.it