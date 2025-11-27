Orrore in carcere a Cuneo detenuto violentato per tre giorni dal compagno di cella
Telecamere rotte e un solo agente per tre piani: nessuno si è accorto degli abusi. All’aggressore era stato dato l’incarico di aiutare la vittima che ha una disabilità. 🔗 Leggi su Repubblica.it
