Orrore in carcere a Cuneo detenuto violentato per tre giorni dal compagno di cella

Telecamere rotte e un solo agente per tre piani: nessuno si è accorto degli abusi. All’aggressore era stato dato l’incarico di aiutare la vittima che ha una disabilità. 🔗 Leggi su Repubblica.it

