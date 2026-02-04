Ylenia Musella la confessione del fratello | come l’ha uccisa

Questa mattina a Napoli si riaccende il caso di Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni trovata ferita e portata in ospedale il 3 febbraio. Il fratello ha confessato come sono andati i fatti, offrendo una versione dei fatti che cambia completamente la ricostruzione iniziale. La giovane era arrivata al pronto soccorso poco prima delle 17, lasciata da qualcuno che poi si è allontanato senza più farsi vedere. Ora gli inquirenti cercano di capire cosa sia successo davvero.

Ylenia Musella, 22 anni, è arrivata in ospedale a Napoli poco prima delle 17 del 3 febbraio, accompagnata da qualcuno che l’ha lasciata al pronto soccorso per poi allontanarsi immediatamente. Le sue condizioni sono apparse subito disperate: il volto tumefatto, il corpo segnato da percosse e una grave coltellata alla schiena. I medici hanno tentato di salvarla, ma la giovane è morta poco dopo il ricovero, lasciando dietro di sé una scia di domande e un dolore che si è rapidamente esteso oltre le mura dell’ospedale. Il delitto si è consumato nel rione Conocal, a Ponticelli, nella periferia est di Napoli, un’area da anni simbolo di degrado e marginalità.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Ylenia Musella

Ylenia Musella è stata uccisa a Napoli.

Questa notte a Napoli, gli agenti hanno arrestato Giuseppe Musella, il fratello di 28 anni, sospettato dell’omicidio della giovane Ylenia Musella di 22 anni.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Ylenia Musella

Argomenti discussi: Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: Sì, sono stato io; Uccisa con una coltellata, arrestato il fratello: Sono stato io; Ho ucciso mia sorella, la confessione di Giuseppe Musella alla Polizia; Uccisa dal fratello a Ponticelli, l’inquietante video social di Ylenia: spunta un uomo con un coltello.

Omicidio Ylenia Musella, arrestato il fratello 28enne Giuseppe: fermo per omicidio volontario. La confessione: «Sì, sono stato io»La Squadra Mobile di Napoli ha arrestato Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla ... msn.com

Giuseppe Musella confessa l’omicidio della sorella Ylenia: le botte poi la coltellataLa 22enne uccisa in strada a Napoli. Aveva il volto tumefatto dalle percosse. La madre e il patrigno sono in carcere, lui è ritenuto un boss della Camorra ... quotidiano.net

La squadra mobile di Napoli ha arrestato da poco Giuseppe Musella, 28 anni, fratello di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata alla schiena a Napoli. Al 28enne, chiuso nel carcere di Secondigliano, la polizia di stato ha notificato un provvediment - facebook.com facebook

#Cronaca Chi era Ylenia Musella, la ragazza di 22 anni accoltellata a Napoli x.com