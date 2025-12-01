Fumo dal quadro elettrico di un condominio a Ostia residenti evacuati

Fanpage.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I residenti di un condominio a Ostia stamattina sono stati evacuati per la fuoriuscita di fumo dal quadro elettrico. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

fumo quadro elettrico condominioFumo dal quadro elettrico di un condominio a Ostia, residenti evacuati - I residenti di un condominio a Ostia stamattina sono stati evacuati per la fuoriuscita di fumo dal quadro elettrico ... Da fanpage.it

Esce fumo dal quadro elettrico del condominio - Incendio evitato in un condominio di via Sirolo grazie alla prontezza dei residenti che hanno chiamato i vigili del fuoco. Secondo ilrestodelcarlino.it

Un'esplosione, poi fiamme e fumo: notte di paura a Monte Dago, a fuoco un quadro elettrico - Forse per un corto circuito (ma le cause sono tutte da accertare) ha preso fuoco il quadro elettrico al servizio di un ... Lo riporta corriereadriatico.it

Cerca Video su questo argomento: Fumo Quadro Elettrico Condominio