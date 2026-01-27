Scappa all’alt dei carabinieri e fugge per chilometri anche contromano sulla Valassina | arrestato

Questa notizia riguarda un inseguimento tra le forze dell’ordine e un automobilista a Varedo, in Monza e Brianza. L’uomo ha tentato di sfuggire ai carabinieri, fuggendo per diversi chilometri e anche contromano sulla strada Valassina, prima di essere arrestato. Un episodio che mette in evidenza l’importanza delle misure di sicurezza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Varedo (Monza e Brianza), 27 gennaio 2026 – Ci è voluto un inseguimento a tutta velocità fra Brianteo e hinterland milanese. Strade contromano anche in mezzo alle città con il rischio concreto di ammazzare qualcuno. I carabinieri della Stazione di Varedo, nel corso di un servizio serale di controllo del territorio, hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 32enne di origine marocchina, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. I controlli e la fuga. Durante un servizio perlustrativo nel comune di Varedo, i militari hanno intimato l’alt a un veicolo condotto da un soggetto sospetto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

