Legge di Stabilità Zilli | L' obiettivo è l' ulteriore benessere del Friuli Venezia Giulia
La Legge di Stabilità del Friuli Venezia Giulia punta a promuovere il benessere della comunità locale, con risorse pari a 6,518 miliardi di euro. La manovra mira a rafforzare lo sviluppo economico e sociale della regione, sostenendo diversi settori strategici per il territorio.
“La manovra di Stabilità del Friuli Venezia Giulia, con i suoi 6,518 miliardi di euro di risorse, si pone come obiettivo l'ulteriore benessere della comunità regionale. Una dotazione straordinaria, frutto delle maggiori entrate di questi anni, della rinegoziazione dei Patti finanziari con lo. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
LEGGE DI STABILITÀ, 13 SINDACI DEL TRAPANESE CHIEDONO BOCCIATURA DI UN ARTICOLO “ILLEGITTIMO, INGIUSTO, DANNOSO” Leggi l'articolo: https://www.primapaginatrapani.it/legge-di-stabilita-13-sindaci-del-trapanese-chiedono-bocciatura-di- Vai su Facebook
Legge di Stabilità, Zilli: "L'obiettivo è l'ulteriore benessere del Friuli Venezia Giulia" - “La manovra di Stabilità del Friuli Venezia Giulia, con i suoi 6,518 miliardi di euro di risorse, si pone come obiettivo l'ulteriore benessere della comunità regionale. Scrive udinetoday.it
