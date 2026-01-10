Occupazione a gennaio tendenza in crescita in Friuli Venezia Giulia
A gennaio 2026, in Friuli Venezia Giulia, la domanda di lavoro mostra un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Circa il 25% delle imprese intende assumere, con circa 11.000 nuove assunzioni, in aumento di 110 unità rispetto all’anno precedente. Questa tendenza riflette un segnale positivo per il mercato del lavoro regionale, con un’attenzione crescente alle opportunità di impiego e alle dinamiche occupazionali nel territorio.
A gennaio 2026 in Friuli Venezia Giulia la domanda complessiva di lavoro registra un andamento positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: circa un quinto delle imprese risulta intenzionato ad assumere, per un totale di circa 11mila entrate (+110), di cui un quarto con contratto a. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Maltempo in Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse a Trieste e Muggia mercoledì 7 gennaio. In arrivo l’ordinanza per neve e bora
Leggi anche: Coro del Friuli Venezia Giulia 25 novembre a Gemona del Friuli Requiem per una donna
A gennaio tendenza in crescita per l'occupazione in Fvg; Il lavoro disuguale; DALL’ANALISI DEL BOLLETTINO EXCELSIOR DI GENNAIO 2026 PROSPETTIVE INCORAGGIANTI IN AMBITO NAZIONALE E NEL FRIULI VENEZIA GIULIA | NordestNews; I posti di lavoro negli Stati Uniti aggiungono 50.000 a dicembre, stime insufficienti mentre la disoccupazione scende al 4,4%.
Appennino, i dati Istat: occupazione in crescita e disoccupazione al 5,7% - Castelli: trend incoraggiante anche nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma ... lanuovariviera.it
Conferenza premier Meloni, tre parole chiave per l'economia: crescita, occupazione, salari - Il premier nella conferenza stampa di fine (inizio) anno sulle due sfide principali per il governo: rilanciare la politica industriale e sostenere la crescita ... adnkronos.com
Meloni: «Crescita, occupazione, salari e casa». Gli obiettivi economici per il 2026 - Sono queste le parole che la premier, Giorgia Meloni, ha usato il 9 gennaio durante la conferenza stampa di inizio anno per delineare le priorità economiche del g ... italiaoggi.it
Nuovo incontro il 20 gennaio. Filcams, Fisascat e Uiltucs: «Occorre accelerare il confronto. Posizioni troppo distanti» #terni #coop #sindacati #occupazione #lavoro #vertenza - facebook.com facebook
A gennaio tendenza in crescita per l'occupazione in Fvg. Dati Excelsior, imprese intendono assumere circa 11mila unità #ANSA x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.