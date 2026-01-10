Occupazione a gennaio tendenza in crescita in Friuli Venezia Giulia

Da triesteprima.it 10 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A gennaio 2026, in Friuli Venezia Giulia, la domanda di lavoro mostra un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Circa il 25% delle imprese intende assumere, con circa 11.000 nuove assunzioni, in aumento di 110 unità rispetto all’anno precedente. Questa tendenza riflette un segnale positivo per il mercato del lavoro regionale, con un’attenzione crescente alle opportunità di impiego e alle dinamiche occupazionali nel territorio.

A gennaio 2026 in Friuli Venezia Giulia la domanda complessiva di lavoro registra un andamento positivo rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente: circa un quinto delle imprese risulta intenzionato ad assumere, per un totale di circa 11mila entrate (+110), di cui un quarto con contratto a. 🔗 Leggi su Triesteprima.itImmagine generica

Leggi anche: Maltempo in Friuli Venezia Giulia, scuole chiuse a Trieste e Muggia mercoledì 7 gennaio. In arrivo l’ordinanza per neve e bora

Leggi anche: Coro del Friuli Venezia Giulia 25 novembre a Gemona del Friuli Requiem per una donna

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

A gennaio tendenza in crescita per l'occupazione in Fvg; Il lavoro disuguale; DALL’ANALISI DEL BOLLETTINO EXCELSIOR DI GENNAIO 2026 PROSPETTIVE INCORAGGIANTI IN AMBITO NAZIONALE E NEL FRIULI VENEZIA GIULIA | NordestNews; I posti di lavoro negli Stati Uniti aggiungono 50.000 a dicembre, stime insufficienti mentre la disoccupazione scende al 4,4%.

occupazione gennaio tendenza crescitaAppennino, i dati Istat: occupazione in crescita e disoccupazione al 5,7% - Castelli: trend incoraggiante anche nei territori dell’Appennino centrale colpiti dal sisma ... lanuovariviera.it

occupazione gennaio tendenza crescitaConferenza premier Meloni, tre parole chiave per l'economia: crescita, occupazione, salari - Il premier nella conferenza stampa di fine (inizio) anno sulle due sfide principali per il governo: rilanciare la politica industriale e sostenere la crescita ... adnkronos.com

occupazione gennaio tendenza crescitaMeloni: «Crescita, occupazione, salari e casa». Gli obiettivi economici per il 2026 - Sono queste le parole che la premier, Giorgia Meloni, ha usato il 9 gennaio durante la conferenza stampa di inizio anno per delineare le priorità economiche del g ... italiaoggi.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.