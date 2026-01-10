Occupazione a gennaio tendenza in crescita in Friuli Venezia Giulia

A gennaio 2026, in Friuli Venezia Giulia, la domanda di lavoro mostra un incremento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Circa il 25% delle imprese intende assumere, con circa 11.000 nuove assunzioni, in aumento di 110 unità rispetto all’anno precedente. Questa tendenza riflette un segnale positivo per il mercato del lavoro regionale, con un’attenzione crescente alle opportunità di impiego e alle dinamiche occupazionali nel territorio.

