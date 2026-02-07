La svedese Frida Karlsson conquista l’oro nello skiathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina, lasciando le altre atlete indietro. La gara più importante della sua carriera si conclude con una vittoria netta, mentre le azzurre non riescono a stare al passo.

Frida Karlsson vince proprio nell’appuntamento più importante il primo skiathlon della carriera: alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina. La classe 1999 di Sollefteå disputa una gara praticamente tutta all’attacco e la conquista con il tempo di 53’45?2. Ed è anche doppietta svedese, perché dietro di lei c’è la veterana Ebba Andeon, staccata di 51?. Bronzo per la norvegese Heidi Weng, che nella frazione a tecnica libera va a prendersi il gradino più basso del podio con un distacco di 1’26?7. Prime fasi di gara nelle quali sembrerebbe succedere ben poco. Sembrerebbe, perché dopo sei minuti arriva la prima caduta, quella sulla curva in discesa verso destra: sono in difficoltà la norvegese Karoline Simpson-Larsen e la finlandese Vilma Nissinen. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Frida Karlsson è oro nello skiathlon alle Olimpiadi. Azzurre non pervenute

Questa mattina gli occhi sono puntati sulla gara di skiathlon femminile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si svolge la gara di skiathlon femminile.

