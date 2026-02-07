Freestyle oggi Olimpiadi 2026 | orari qualificazioni slopestyle tv streaming italiani in gara

Oggi a Livigno sono partite le qualificazioni dello slopestyle di freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani scendono in pista per conquistare un pass per le finali, mentre gli appassionati seguono le gare in diretta tv e streaming. Si prospetta una giornata intensa e piena di adrenalina, con i primi risultati che già fanno salire l’attesa per le medaglie.

Oggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di Sondrio) a ospitare gli eventi dello sport che metteranno in palio il maggior numero di titoli dell’intera rassegna a cinque cerchi (ben quindici, spalmati in sette specialità). Ad aprire le danze saranno le qualificazioni dello slopestyle, che determineranno gli ammessi alle finali che assegneranno le medaglie. Ad aprire le danze saranno le donne (prima manche alle ore 10.30 e seconda alle ore 11.35), mentre nel pomeriggio toccherà agli uomini (primo atto alle ore 14. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, tv, streaming, italiani in gara Approfondimenti su Olimpiadi 2026 Snowboard oggi, Olimpiadi 2026: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiani in gara Oggi si assegnano le prime medaglie alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, e l’Italia spera di portare a casa qualche risultato importante. Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 6 febbraio, streaming, italiani in gara Oggi, venerdì 6 febbraio, Milano e Cortina sono al centro dell’attenzione con la terza giornata di gare alle Olimpiadi Invernali 2026. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Olimpiadi 2026 Argomenti discussi: Livigno ospita snowboard e sci freestyle alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 | Intervista con Luca Moretti, presidente di Livigno Next; C'è la discesa uomini: il programma di sabato; Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il programma completo e gli eventi da medaglia giorno per giorno | Calendario; Snowboard, a Livigno Matteoli in finale nel Big Air col punteggio più alto delle qualificazioni. Freestyle oggi, Olimpiadi 2026: orari qualificazioni slopestyle, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio incominciano le gare di sci freestyle alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: sarà la località di Livigno (in provincia di ... oasport.it Calendario Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi: orari 7 febbraio, tv, streaming, italiani in garaOggi sabato 7 febbraio va in scena la quarta giornata di gare Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: dopo tre giornate preliminari e la Cerimonia ... oasport.it Museo dello Sport di Vallepietra. . Livigno – Allenamenti freestyle snowboard Oggi, sulle nevi di Livigno, abbiamo assistito a qualcosa di davvero speciale: gli atleti dello snowboard freestyle si stanno allenando con salti spettacolari, acrobazie e una concent facebook

