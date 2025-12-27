Addio a Perry Bamonte chitarrista dei The Cure che suonò in Friday I’m in Love
Se ne va a 65 anni Perry Bamonte, il musicista che per oltre vent’anni ha dato forma al suono inconfondibile dei The Cure. La band britannica ha confermato la sua scomparsa, avvenuta nella sua casa durante le festività natalizie dopo una breve malattia. Robert Smith e i suoi compagni lo hanno ricordato come una persona riservata ma dal talento straordinario: “ Silenzioso, intenso, intuitivo e immensamente creativo”, scrivono sul sito ufficiale. Affettuosamente chiamato “Teddy”, Bamonte rappresentava una colonna portante di quella che è diventata una delle band più influenti del rock alternativo. 🔗 Leggi su Cultweb.it
