Addio a Gianluigi Armaroli il giornalista aveva 77 anni | lutto al Tg5

È scomparso a 77 anni Gianluigi Armaroli, giornalista e storico corrispondente dall'Emilia-Romagna per il primo Tg5 di Enrico Mentana. La sua carriera ha contribuito a raccontare importanti eventi della regione, lasciando un segno nel giornalismo italiano. La notizia del suo decesso rappresenta una perdita per il mondo dell’informazione e per tutti coloro che lo hanno conosciuto e apprezzato.

È morto il giornalista bolognese Gianluigi Armaroli, storico corrispondente dall'Emilia-Romagna del primo Tg5 di Enrico Mentana. L'annuncio è stato dato in diretta dal Tg5. Aveva compiuto 77 anni lo scorso novembre. Ha raccontato da inviato tra i più importanti eventi in regione, gli ultimi quelli relativi alle alluvioni. Nato a Bologna nel 1948, si era laureato all'Accademia di Belle Arti con indirizzo scenografia, poi ha frequentato l'Accademia Antoniana per la recitazione. Ha lavorato come attore radiofonico e televisivo in Rai prima di approdare alle tv private come cronista e poi Mediaset, sua consacrazione. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Addio a Gianluigi Armaroli, il giornalista aveva 77 anni: lutto al Tg5 Leggi anche: Addio a Gianluigi Armaroli, morto il giornalista bolognese ed ex inviato per l'Emilia Romagna del Tg5 di Mentana, aveva 77 anni Leggi anche: Lutto al Tg5, addio a Gianluigi Armaroli: morto lo storico inviato Mediaset a 77 anni La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Lutto al Tg 5, è morto lo storico inviato Gianluigi Armaroli: il giornalista aveva 77 anni - È morto a 77 anni il giornalista Gianluigi Armaroli, storico inviato del Tg5, da diversi anni in pensione. fanpage.it

