Franzoni | Incredibile quanto questa medaglia mi cambi la testa Peccato la Carcentina

Dopo aver conquistato il secondo posto nella discesa di Bormio, Franzoni si lascia andare a qualche commento. “Incredibile quanto questa medaglia mi cambi la testa,” dice, sorridendo. Poi aggiunge: “Peccato per la Carcentina...” Il bresciano spiega che alla partenza era molto teso, sentiva le gambe pesanti, ma alla fine è riuscito a mettere in fila una buona gara.

Giovanni Franzoni d'argento nella discesa libera olimpica, a 24 anni, battuto solo dal fenomeno Von Allmen. La Milano Cortina dello sci alpino italiano comincia bene, benissimo. Nella recente intervista alla Gazzetta, un fuoriclasse come Kjetil Andre Aamodt aveva detto: "Franjo e Giovanni saranno come Senna e Prost". Ha ragione. A caldo, l'argento olimpico ha detto alla Rai: "Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa. sono cose che non avrei mai immaginato". Poi ha continuato: "È stata strana questa gara, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, l'ho vissuta un po' così, poi man mano che si è avvicinata la partenza mi è salita tanta emozione, sentivo già le gambe dure prima di partire, una sensazione strana - ha raccontato - Poi ho guardato Monney e Odermatt che hanno sciato benissimo, è sceso Franjo (Von Allmen, ndr) che ha fatto una manche devastante e mi sono detto 'cavolo, per batter questi ce ne vuole'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Giovanni Franzoni si è preso una medaglia d’argento nella discesa libera delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

FRANZONI, è tutto vero! SPETTACOLARE vittoria a Kitzbühel davanti a Odermatt | LA SUA GARA

Argomenti discussi: Franzoni trionfa a Kitzbuehel, Odermatt battuto sulla mitica Streif.

Parola agli eroi della Stelvio: Franzoni, Che roba, una giornata inimmaginabile. Paris: Perfetto, la medaglia che cercavoGiovanni Franzoni e Dominik Paris hanno scritto sulla Stelvio di Bormio una pagina lucente della storia dello sci azzurro. Argento e bronzo olimpico: i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 si apron ... fisi.org

Franzoni e Paris, le voci del podio: emozione, pressione e una medaglia inseguita a lungoDopo la discesa olimpica sulla Stelvio di Bormio, Giovanni Franzoni e Dominik Paris raccontano sensazioni, pensieri e significato di un podio che segna due mome ... sportface.it

"Ho messo la sveglia per guardare la discesa di Franzoni. Ha fatto una cosa incredibile" Il talento riconosce il talento facebook

