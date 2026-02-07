Franzoni | Incredibile quanto questa medaglia mi cambi la testa Peccato la Carcentina

Dopo aver conquistato il secondo posto nella discesa di Bormio, Franzoni si lascia andare a qualche commento. “Incredibile quanto questa medaglia mi cambi la testa,” dice, sorridendo. Poi aggiunge: “Peccato per la Carcentina...” Il bresciano spiega che alla partenza era molto teso, sentiva le gambe pesanti, ma alla fine è riuscito a mettere in fila una buona gara.

Giovanni Franzoni d'argento nella discesa libera olimpica, a 24 anni, battuto solo dal fenomeno Von Allmen. La Milano Cortina dello sci alpino italiano comincia bene, benissimo. Nella recente intervista alla Gazzetta, un fuoriclasse come Kjetil Andre Aamodt aveva detto: "Franjo e Giovanni saranno come Senna e Prost". Ha ragione. A caldo, l'argento olimpico ha detto alla Rai: "Pensare a inizio stagione di poter vincere a Kitzbuehel e di portare una medaglia in discesa. sono cose che non avrei mai immaginato". Poi ha continuato: "È stata strana questa gara, non ho avuto tanta tensione in questi giorni, l'ho vissuta un po' così, poi man mano che si è avvicinata la partenza mi è salita tanta emozione, sentivo già le gambe dure prima di partire, una sensazione strana - ha raccontato - Poi ho guardato Monney e Odermatt che hanno sciato benissimo, è sceso Franjo (Von Allmen, ndr) che ha fatto una manche devastante e mi sono detto 'cavolo, per batter questi ce ne vuole'. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

