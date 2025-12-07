Nuoto Francesco Lazzari | Contento per la medaglia di bronzo peccato per qualche dettaglio
Francesco Lazzari si mette al collo la medaglia di bronzo al termine della Finale dei 50 dorso maschili valevoli per i Campionati Europei in vasca corta in corso di svolgimento a Lublino (Polonia). Una gara tiratissima ed equilibrata con tutti i partecipanti staccati di pochissimi centesimi. L’azzurro, costante lungo tutto il corso delle due vasche disputate, ha chiuso con il tempo di 22?76 in una gara davvero tiratissima. Il titolo è andato all’estone Ralf Tribuntsov con il tempo di 22?68, quindi alle sue spalle il ceco Miroslav Knedla a un solo centesimo. Quarto Lorenzo Mora a 7 centesimi da Lazzari. 🔗 Leggi su Oasport.it
